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حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 23:05 حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام | سبور
حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام
وضع المتحف البريطاني، اليوم الخميس، حذاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في قسم الآثار المصرية بالمتحف، لعرضه بجوار الآثار الفرعونية الموجودة فيه.

'' شوف سبور''

وضع المتحف البريطاني، اليوم الخميس، حذاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في قسم الآثار المصرية بالمتحف، لعرضه بجوار الآثار الفرعونية الموجودة فيه.

وعرض المتحف عبر حسابه الرسمي ''تويتر'' للتواصل الاجتماعي صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحته: ''لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذاءه بجوار الآثار المصرية القديمة، حتى موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني''.

‫شوف تيفي

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شوف سبور محمد صلاح ليفربول المنتخب المصري

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