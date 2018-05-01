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بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

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بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية''

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 23:01 بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك
بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية''
بالموزاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق المغربية في أول يوم من رمضان، وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد

''شوف تيفي''

بالموزاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق المغربية في أول يوم من رمضان، وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاح المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 17 ماي 2018، '' إن اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن نسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها''.

وأكد رئيس الحكومة اهتمامه الكبير بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، وهذا الموضوع شكل محور اجتماعات متتالية، حيث اعتمدت آليات التتبع والتدخل التي كان معمول بها سابقا، '' وأضفنا عليها آلية التبليغ على الرقم 5757''، وهو الرقم الذي يمنح الحق لأي مواطن توقف عند اختلالات معينة من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلّغ بهذه التجاوزات.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية ستمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان، موضحا بأن من شأن هذه الآلية الحد من التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين، تفاجؤوا يومه الخميس 17 ماي الموافق لأول يوم من رمضان بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وخاصة الأسماك.

‫شوف تيفي

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