بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع '' سكوادرا'' باش التراس الرجاء ﻿

تناقلت صفحات رجاوية بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الخميس، شريط فيديو يوثق لحظة صراع زكرياء بلقاضي المعروف بسكوادرا وباقي الجماهير الرجاوبة بغانا مع جمهور فريق نادي أدوانا ستارز

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تناقلت صفحات رجاوية بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الخميس، شريط فيديو يوثق لحظة صراع زكرياء بلقاضي المعروف بسكوادرا وباقي الجماهير الرجاوبة بغانا مع جمهور فريق نادي أدوانا ستارز لاسترجاع الـ '' باش '' .

وتعرضت الجماهير الرجاوية، خلال رحلتها إلى غانا لمساندة فريقها برسم الجولة 2 من منافسات كأس الكونفدرالية، للضرب والتهديد من طرف الجماهير المحسوبة على فريق أدوانا كما حاول البعض منهم سرقة ''باش'' الجماهير.

ومعلوم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.