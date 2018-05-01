 بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع '' سكوادرا'' باش التراس الرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة | بوليتيك

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال | حوادث و حقوق

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات | بوليتيك

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات

الرباط.. الملك محمد السادس يشرف على انطلاقة مشاريع اجتماعية هامة | بوليتيك

الرباط.. الملك محمد السادس يشرف على انطلاقة مشاريع اجتماعية هامة

شوفو أش خرج من شاطئ إمي ودار شمال أكادير | مجتمع

شوفو أش خرج من شاطئ ''إمي ودار'' شمال أكادير

الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة بالقصر الملكي بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة بالقصر الملكي بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع '' سكوادرا'' باش التراس الرجاء

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 22:49 بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع سكوادرا باش التراس الرجاء | سبور
بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع '' سكوادرا'' باش التراس الرجاء
تناقلت صفحات رجاوية بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الخميس، شريط فيديو يوثق لحظة صراع زكرياء بلقاضي المعروف بسكوادرا وباقي الجماهير الرجاوبة بغانا مع جمهور فريق نادي أدوانا ستارز

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تناقلت صفحات رجاوية بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الخميس، شريط فيديو يوثق لحظة صراع زكرياء بلقاضي المعروف بسكوادرا وباقي الجماهير الرجاوبة بغانا مع جمهور فريق نادي أدوانا ستارز لاسترجاع الـ '' باش '' .

وتعرضت الجماهير الرجاوية، خلال رحلتها إلى غانا لمساندة فريقها برسم الجولة 2 من منافسات كأس الكونفدرالية، للضرب والتهديد من طرف الجماهير المحسوبة على فريق أدوانا كما حاول البعض منهم سرقة ''باش'' الجماهير.

ومعلوم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء سكوادرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام | سبور

حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام

حصري: الجيش الملكي يتعاقد مع نجم سريع واد زم | سبور

حصري: الجيش الملكي يتعاقد مع نجم سريع واد زم

بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب | سبور

بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب

فتحي جمال لـ شوف سبور لائحة رونار لا غموض بها والكعبي يستحق المونديال | سبور

فتحي جمال لـ '' شوف سبور'' لائحة رونار لا غموض بها والكعبي يستحق المونديال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فرق أمنية مُتخصصة في محاربة الجريمة الالكترونية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فرق أمنية مُتخصصة في محاربة الجريمة الالكترونية

محامي ضحايا بوعشرين يتعرض للتهجم من طرف دفاع المتهم وهاشنو وقع فالجلسة قبل عرض الفيديوهات | خارج البلاطو

محامي ضحايا بوعشرين يتعرض للتهجم من طرف دفاع المتهم وهاشنو وقع فالجلسة قبل عرض الفيديوهات

دفاع ضحايا بوعشرين..ماسمعناه اليوم في المحكمة جد مؤثر و دفاع المتهم يعرقل سير الجلسات | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..ماسمعناه اليوم في المحكمة جد مؤثر و دفاع المتهم يعرقل سير الجلسات

الفنانة فاطمة الزهراء العروسي..أي حاجة غادي ضر ولاد بلادي غادي نقاطعها | خارج البلاطو

الفنانة فاطمة الزهراء العروسي..أي حاجة غادي ضر ولاد بلادي غادي نقاطعها

﻿

آخر المستجدات

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة | بوليتيك

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال | حوادث و حقوق

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.