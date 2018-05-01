مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة ﻿

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول موضوع تحرير

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قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول موضوع تحرير المحروقات، بحيث تم عرض التقرير على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف الخلفي في تصريح عقب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 17 ماي 2018، أن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمة أن تكون هناك حلول قريبا، بحيث سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير بشكل مفصل ونهائي، مشيرا أن الحكومة تابعت العمل الاستطلاعي حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية، كما تدرس تطورات الملف لغاية إيجاد حلول لمعالجة ما يحدث من سجال بشأن أسعار المحروقات.

وأوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة قد أحيط علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بمهمة الاستطلاع، وستتم متابعة مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة.