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بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 22:36 بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب | سبور
بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب
عبّر مجموعة من المغاربة عن غضبهم الكبير عقب كشف هيرفي رونار مدرب الأسود عن لائحة المنتخب الوطني الأولية لخوض منافسات كأس العالم 2018.

شوف سبور

عبّر مجموعة من المغاربة عن غضبهم الكبير عقب كشف هيرفي رونار مدرب الأسود عن لائحة المنتخب الوطني الأولية لخوض منافسات كأس العالم 2018.

ولم يتقبل هؤلاء النشطاء فكرة عدم مناداة رونار على نجم المنتخب المغربي، سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، خاصة وأن الأخير ظهر بمستوى كبير رفقة ناديه، و غالبا ما يسجل أهدافا حاسمة.

وأضاف نشطاء آخرون، أن غياب كل من أوناجم، الناهيري، الحداد وغيرهم، سيأثر بشكل كبير على مستوى المنتخب خلال مباريات المونديال.

وتضم لائحة الأسود 26 لاعبا ثلاثة منهم في اللائحة الاحتياطية لخوض التربص الإعدادي الذي سينطلق في 24 ماي الجاري بالرباط، من ثلاثة لاعبين ضمن البطولة الوطنية بدر بانون، أيوب الكعبي أحمد رضا التكناوتي، في حين تلقى اللاعب المغربي وليد أزارو صدمة كبيرة بعد تأكد غيابه بشكل رسمي عن اللائحة الأولية ..

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شوف تيفي سبور لائحة مونديال روسيا

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