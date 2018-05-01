هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة ﻿

تتجه الأنظار قريبا إلى المجلس الوطني للصحافة، والذي يعرف انتخابات غير مسبوقة لرئاسته لأول مرة بعد الإعلان عن ميلاده، حيث تتسابق أسماء معروفة في المجال الإعلامي للظفر برئاسته.

شوف تيفي

تتجه الأنظار قريبا إلى المجلس الوطني للصحافة، والذي يعرف انتخابات غير مسبوقة لرئاسته لأول مرة بعد الإعلان عن ميلاده، حيث تتسابق أسماء معروفة في المجال الإعلامي للظفر برئاسته.

ومن بين الناشرين المرشحين كل من نبيلة فتحي المنتمية لجريدة "لافي إيكو"، وعبد الحميد الجماهري الصحافي في يومية الاتحاد الاشتراكي، وعبد المنعم الديلمي مدير نشر يومية الصباح، ومحمد مفتاح مدير نشر أسبوعية "الأيام"، بالإضافة إلى رشيد نيني مدير نشر يومية "الأخبار"، وخليل الهاشمي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومحمد السلهامي مدير نشر مجلة "ماروك إيبدو"، بالإضافة إلى كل من محتات وبخات من طنجة وسعد بنمنصور، والورياغلي، وفهد يعتة وحميد الصبار.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني للصحافة يتم إحداثه لأول مرة، حيث يعرف أول انتخابات ستفرز خلالها أول رئيس للمجلس والذي ستمتد ولايته إلى أربع سنوات.