فتحي جمال لـ '' شوف سبور'' لائحة رونار لا غموض بها والكعبي يستحق المونديال ﻿

قال فتحي جمال الإطار الوطني والمدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، رافق عن كثب كل المحترفين المغاربة داخل وخارج المغرب قبل الإعلان عن

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

قال فتحي جمال الإطار الوطني والمدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، رافق عن كثب كل المحترفين المغاربة داخل وخارج المغرب قبل الإعلان عن اللائحة المرشحة للمشاركة في كأس العالم 2018.

وأفاد جمال في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن هيرفي رونار يبحث دائما عن الجاهزية التقنية والبدنية للاعبين، بحيث أن اللائحة التي أعلن عنها لا يشوبها أي غموض، موضحا أن غياب بعض المشاهير كان منطقيا، خاصة وأن وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري، يعاني من إصابة على مستوى الرجل كما أن سفيان بوفال لم يقدم الشيء الكثير مع فريقه الإنجليزي.

وبخصوص لاعبي البطولة الاحترافية، يرى المدرب التقني لفريق الرجاء البيضاوي، أن تواجد كل من بدر بانون وأيوب الكعبي ورضا التكناوتي هو نتاج للأداء الجيد الذي قدموه رفقة المنتخب ومع أنديتهم.

وتابع قائلا :'' مكاينش أسرار في لائحة هيرفي رونار، أيوب الكعبي أكد على أنه في مستوى حمل قميص المنتخب المغربي وحافظ على نفس المستوى الذي ظهر به في كأس أمم إفريقيا للمحليين''.