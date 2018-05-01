مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات ﻿

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على سؤال ''شوف تيفي'' بشأن التعثرات التي يعيشها مجلس المنافسة وخاصة غياب المراسيم التطبيقية التي لم تصدر إلى غاية الآن، أن الحكومة ستنخرط في

شوف تيفي: جواد الأطلس

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على سؤال ''شوف تيفي'' بشأن التعثرات التي يعيشها مجلس المنافسة وخاصة غياب المراسيم التطبيقية التي لم تصدر إلى غاية الآن، أن الحكومة ستنخرط في مراجعة المنظومة القانونية وتطويرها وتعزيزها.

وتابع الخلفي مجيبا في تصريح أعقب المجلس الحكومي يومه الخميس 17 ماي 2018، أن هناك مجهودا بُدل وهو خطوة ينبغي تعزيزها، وهذه الإجراءات تعرف لحد الساعة تعبئة قوية على مستوى كافة القطاعات الحكومية، نظرا لضرورة الإسراع باستخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمنافسة، بحيث يشكل الموضوع انشغالا وانخراطا في تقييم الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة، ومن جهة يُمَّكن من دعم القدرة الشرائية وضمان حرية الأسعار، وفي نفس الوقت حماية المستهلك''، حسب ذات المتحدث.

ويذكر أن مجلس المنافسة يعيش جمودا قانونيا منذ سنوات ولاسيما فيما يخص المراسيم بحيث توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من وثيقة جوابية صادرة عن مجلس المنافسة حول شكاية تلقاها المجلس منذ سنة 2014 تعود لشركتين بميناء مهدية وهما شركة ''صيفابيسكا'' وشركة ''سيفمار''، اللتان تلقيتا جوابا سلبيا مفاده عدم توفر مراسيم تطبيقية للتدخل بشأن عقود كراء تجمعهم مع الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ.