ثلاثة أندية أوروبية كُبرى ترغب في انتداب ''بوفون'' ﻿

عبرت ثلاثة أندية أوروبية كُبرى ، عن رغبتها القوية في ضم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

عبرت ثلاثة أندية أوروبية كُبرى ، عن رغبتها القوية في ضم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ''لا غازيتا ديللو سبورت'' الإيطالية، أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، تراقب وضع الحارس صاحب الـ40 عاماً من أجل التحرك للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي.



وكان بوفون قد أكد بأنه سيترك ناديه يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة النهائية التي سيخوضها أمام فيرونا في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وقال بوفون البالغ من العمر 40 سنة، وبعد قضائه 17 موسما رياضيا قال « السبت، سأخوض آخر مبارياتي مع يوفنتوس، إنهاء هذه المغامرة مع تتويجين في (الدوري والكأس المحليين) كان أمرا هاما » ، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء.

جدير بالذكر، أن بوفون انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي سنة 2001 قادما إليه من نادي بارما.