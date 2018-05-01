 الحسين عموتة يرفض عرضا مغريا من إحدى الفرق الكويتية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شهــادة رجل أمن في محاكمة الزفزافي و رفاقه تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة | مجتمع

شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة | بوليتيك

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال | حوادث و حقوق

عاجل.. وجبات فطور مسمومة ترسل فتيات إلى المستعجلات وها أشنو وقع ببني ملال

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات | بوليتيك

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات

الرباط.. الملك محمد السادس يشرف على انطلاقة مشاريع اجتماعية هامة | بوليتيك

الرباط.. الملك محمد السادس يشرف على انطلاقة مشاريع اجتماعية هامة

شوفو أش خرج من شاطئ إمي ودار شمال أكادير | مجتمع

شوفو أش خرج من شاطئ ''إمي ودار'' شمال أكادير

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الحسين عموتة يرفض عرضا مغريا من إحدى الفرق الكويتية

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 21:19 الحسين عموتة يرفض عرضا مغريا من إحدى الفرق الكويتية | سبور
الحسين عموتة يرفض عرضا مغريا من إحدى الفرق الكويتية
كشفت تقارير إخبارية، أن المدرب السابق للوداد الرياضي الحسين عموتة، رفض تدريب إحدى الفرق الكويتية، خلال الموسم القادم، مقابل عرض مالي مغر.

شوف سبور

كشفت تقارير إخبارية، أن المدرب السابق للوداد الرياضي الحسين عموتة، رفض تدريب إحدى الفرق الكويتية، خلال الموسم القادم، مقابل عرض مالي مغر.

وعرض الفريق الكويتي قيمة مالية تتجاوز مليون دولار، لكن عموتة رفض العرض المقدم من طرف الفريق التونسي، لكونه يتابع دراسته العليا لنيل الماستر في مجال التدريب من معهد مولاي رشيد، إضافة إلى شهادة ''الكاف برو''.

ويذكر أن الحسين عموتة كان قد قاد الوداد نحو التتويج بلقب بطولة الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن تتم إقالته في يناير الماضي، بعد خلافات بين الطرفين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الحسين عموتة الفرق الكويتية دوري أبطال إفريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام | سبور

حذاء محمد صلاح بجوار الآثار الفرعونية إلى غاية مباراة نهائي الأحلام

بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع سكوادرا باش التراس الرجاء | سبور

بالفيديو.. شاهد كيف دافع واسترجع '' سكوادرا'' باش التراس الرجاء

حصري: الجيش الملكي يتعاقد مع نجم سريع واد زم | سبور

حصري: الجيش الملكي يتعاقد مع نجم سريع واد زم

بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب | سبور

بعدما كشف رونار على اللائحة الأولية لمونديال روسيا.. المغاربة كاعيين وهذا هو السبب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فرق أمنية مُتخصصة في محاربة الجريمة الالكترونية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فرق أمنية مُتخصصة في محاربة الجريمة الالكترونية

محامي ضحايا بوعشرين يتعرض للتهجم من طرف دفاع المتهم وهاشنو وقع فالجلسة قبل عرض الفيديوهات | خارج البلاطو

محامي ضحايا بوعشرين يتعرض للتهجم من طرف دفاع المتهم وهاشنو وقع فالجلسة قبل عرض الفيديوهات

دفاع ضحايا بوعشرين..ماسمعناه اليوم في المحكمة جد مؤثر و دفاع المتهم يعرقل سير الجلسات | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..ماسمعناه اليوم في المحكمة جد مؤثر و دفاع المتهم يعرقل سير الجلسات

الفنانة فاطمة الزهراء العروسي..أي حاجة غادي ضر ولاد بلادي غادي نقاطعها | خارج البلاطو

الفنانة فاطمة الزهراء العروسي..أي حاجة غادي ضر ولاد بلادي غادي نقاطعها

﻿

آخر المستجدات

شهــادة رجل أمن في محاكمة الزفزافي و رفاقه تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة | مجتمع
منذ 1 دقيقة

شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة | بوليتيك

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة | صحافة

هؤلاء هم الناشرون المرشحون لرئاسة المجلس الوطني للصحافة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.