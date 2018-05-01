الحسين عموتة يرفض عرضا مغريا من إحدى الفرق الكويتية ﻿

كشفت تقارير إخبارية، أن المدرب السابق للوداد الرياضي الحسين عموتة، رفض تدريب إحدى الفرق الكويتية، خلال الموسم القادم، مقابل عرض مالي مغر.

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كشفت تقارير إخبارية، أن المدرب السابق للوداد الرياضي الحسين عموتة، رفض تدريب إحدى الفرق الكويتية، خلال الموسم القادم، مقابل عرض مالي مغر.

وعرض الفريق الكويتي قيمة مالية تتجاوز مليون دولار، لكن عموتة رفض العرض المقدم من طرف الفريق التونسي، لكونه يتابع دراسته العليا لنيل الماستر في مجال التدريب من معهد مولاي رشيد، إضافة إلى شهادة ''الكاف برو''.

ويذكر أن الحسين عموتة كان قد قاد الوداد نحو التتويج بلقب بطولة الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن تتم إقالته في يناير الماضي، بعد خلافات بين الطرفين.