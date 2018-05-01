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الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة بالقصر الملكي بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 21:08 الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة بالقصر الملكي بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة بالقصر الملكي بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط يوم الجمعة 02 رمضان الأبرك 1439 هـ موافق 18 ماي 2018 م.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط يوم الجمعة 02 رمضان الأبرك 1439 هـ موافق 18 ماي 2018 م.

وسيلقي الدرس الافتتاحي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "حقوق النفس في الإسلام وأبعادها الاقتصادية"، انطلاقا من قوله تعالى في سورة الشمس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة 02 رمضان الأبرك 1439هـ.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رمضان الملك محمد السادس الدروس الحسنية القصر الملكي الرباط

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