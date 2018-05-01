عاجل..انتحار شاب شنقا بتيفلت في أول أيام رمضان +تفاصيل مؤلمة ﻿

اهتزت جماعة خميس سيدي يحيى ضواحي تيفلت، اليوم الخميس 17 ماي الموافق لأول يوم من شهر رمضان، على وقع انتحار شاب في عمر الزهور، عثر عليه مشنوقا وسط دوار آيت العربي.

شوف تيفي"



اهتزت جماعة خميس سيدي يحيى ضواحي تيفلت، اليوم الخميس 17 ماي الموافق لأول يوم من شهر رمضان، على وقع انتحار شاب في عمر الزهور، عثر عليه مشنوقا وسط دوار آيت العربي.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 29 سنة، يقطن رفقة أسرته دوار آيت عبو، كان يعاني من أزمة نفسية حادة، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل تبثه بعمود كهربائي وسط دوار آيت العربي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطة المحلية ورجال الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي، حلوا بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بتيفلت من أجل إخضاعها لتشريح طبي بأمر من النيابة العامة .



