الاتحاد الأرجنتيني يقدم اعتذارا رسميا لروسيا بسبب إساءته للفتيات الروسيات ﻿

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، باعتذار رسمي عما ورد في أحد أقسام دليل سياحي،خاص باللاعبين والمدربين والصحافيين والمسؤولين، الذين سيذهبون إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

" شوف سبور"

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، باعتذار رسمي عما ورد في أحد أقسام دليل سياحي،خاص باللاعبين والمدربين والصحافيين والمسؤولين، الذين سيذهبون إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وعرف هذا الجزء من الدليل السياحي قواعد السلوك المطلوبة للتعرف على النساء الروسيات وكيفية التقرب منهن.

وأشار البيان الصحفي للاتحاد الأرجنتيني إلى أن جزء من الدليل السياحي تحت عنوان "ما الذي يجب أن تفعلوه لتتمكنوا من بناء علاقة مع الفتيات الروسيات" تم نشره عن طريق الخطأ، والآن الاتحاد بدأ باسترجاع هذه النسخ.





