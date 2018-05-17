الجامعة تعوض صورة الكعبي بصورة الودادي إسماعيل الحداد الذي لم يناد عليه رونار في تشكيلة المونديال + الصورة ﻿

بعدما نشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' صور اللاعبين 26 الذين تمت المناداة عليهم لخوض تربص إعدادي، انتبه نشطاء المواقع التواصلية للخطأ

شوف سبور

بعدما نشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور اللاعبين 26 الذين تمت المناداة عليهم لخوض تربص إعدادي، انتبه نشطاء المواقع التواصلية للخطأ الفادح الذي وقع فيه موقع الجامعة، إذ جرى تعويض صورة أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان، بالمهاجم الودادي إسماعيل الحداد الذي لم يناد عليه، وأمام هذا الأمر طالب النشطاء، من القيمين على الصفحة، تدارك الخطأ.



هذا وسيدخل الأسود في تربص إعدادي يوم 24 ماي الجاري بمدينة الرباط.

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني التي تضم 26 لاعبا وثلاثة منهم في اللائحة الاحتياطية: