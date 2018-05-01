عـــاجل.. اعتقال مغربي مطلوب من طرف السلطات الألمانية ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على شخص ( 27 سنة ) بمنطقة تيراسا التابعة لإقليم برشلونة ( شمال شرق إسبانيا ) يحمل الجنسية المغربية ومطلوب من طرف السلطات الألمانية للاشتباه

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أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على شخص ( 27 سنة ) بمنطقة تيراسا التابعة لإقليم برشلونة ( شمال شرق إسبانيا ) يحمل الجنسية المغربية ومطلوب من طرف السلطات الألمانية للاشتباه في صلاته المزعومة مع الإرهاب .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أن إلقاء القبض على المشتبه به تم بإحدى محطات القطار بضاحية تيراسا المدينة التي تقيم فيها عائلته مشيرا إلى أن هذا الشخص كان موضوع مذكرة اعتقال أوربية صدرت عن ألمانيا .

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعتقل " يعتبر من طرف الأجهزة الأمنية الألمانية إرهابيا كان ينوي القيام باعتداء " وهو الاستنتاج الذي تم استخلاصه بعد العثور بالمسكن الذي كان يقيم فيه بمنهايم في ألمانيا على بعض مواد الدعاية المتطرفة وكذا على مواد يمكن استخدامها في صنع المتفجرات والتي تم حجزها أثناء عمليات البحث والتفتيش التي خضع لها.

وأشار إلى أن الشرطة الوطنية الإسبانية قامت بدورها بعملية تفتيش لمنزل المشتبه به في تيراسا حيث تم حجز معدات معلوماتية وهواتف محمولة سيتم إخضاعها للبحث والتحليل .