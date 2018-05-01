عاجل.. وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة ﻿

طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ اليوم الخميس في القاهرة، ''مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان'' بتشكيل لجنة تحقيق

"شوف تيفي"



طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ اليوم الخميس في القاهرة، "مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان" بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، "أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي"، في إشارة إلى استشهاد قرابة 60 فلسطينيا خلال الأيام الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.



