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هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 17:29 هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال | ثقافة و فنون
هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال
مرة أخرى، سقط مجموعة من النجوم في شباك مقالب النجم المصري رامز جلال الخاص بشهر رمضان الحالي والذي أطلق عليه ''رامز تحت الصفر''.

"شوف تيفي"

 

مرة أخرى، سقط مجموعة من النجوم في شباك مقالب النجم المصري رامز جلال الخاص بشهر رمضان الحالي والذي أطلق عليه "رامز تحت الصفر".

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، يومه الخميس، فإن البرنامج، سيعرض عبر قناتي LBCIوالـ LDC، مشيرا إلى أن العديد من النجوم المعروفين بالعالم العربي، سقطوا في فخ رامز جلال بروسيا

وأكدت المصادر ذاتها أن من بين النجوم الذين، سقطوا في فخ "رامز جلال": "شيرين عبد الوهاب، ديانا حداد، غادة عبد الرازق، ياسمين صبري، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقي، نور، أحمد آدم، كمال أبو رية، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، سامح حسين، خالد سليم، ريم مصطفى، كريم فهمي".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رامز تحت الجلال غادة عبد الرزاق ياسمين صبري

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