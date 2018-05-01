 عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في ''كارط ميموار'' وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : ''مارس علينا الجنس بطريقة وحشية'' ﻿
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عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في ''كارط ميموار'' وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : ''مارس علينا الجنس بطريقة وحشية''

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 17:15 عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في كارط ميموار وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : مارس علينا الجنس بطريقة وحشية | مجتمع
عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في ''كارط ميموار'' وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : ''مارس علينا الجنس بطريقة وحشية''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المشتكية ''س.ل''، سلمت قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي 2018، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، للقاضي بوشعيب فريح، بطاقة ذاكرة خاصة بالهاتف النقال ''كارط ميموار''،

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المشتكية ''س.ل''، سلمت قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي 2018، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، للقاضي بوشعيب فريح، بطاقة ذاكرة خاصة بالهاتف النقال ''كارط ميموار''، أكدت أنها تحتوي على تسجيلات خاصة بمكالمات هاتفية جمعتها بمدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتكية ''س.ل''، قالت وهي تذرف الدموع، إنها مستعدة لدخول القفص الزجاجي بدل المتهم ''توفيق بوعشرين''، إذا ما أثبتت الخبرة أن الصوت المتواجد في المكالمات الهاتفية ليس صوت مدير جريدة أخبار اليوم.

وأبرز ذات المصدر أن المشتكية ''س.ل''، كشفت خلال التصريحات التي أدلت بها أمام القاضي بوشعيب فريح، عن استعدادها لحضور أشغال الجلسة المقبلة، وهي ترتدي نفس الملابس التي ظهرت بها بالفيديوهات التي توثق تعرضها للاعتداء الجنسي على يد بوعشرين، مشددة في كلامها على أنها كانت تنتمي لأسرة ثرية، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تعرض أسرتها للإفلاس، حيث استغل بوعشرين فقرها ليمارس عليها وعلى المشتكية ''أ.ح'' شذوذه الجنسي بطريقة وحشية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين المشتكية الدموع

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