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القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 17:14 القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة | مجتمع
القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم إلى يوم الاثنين 21 ماي الجاري على الساعة العاشرة ليلا.

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم إلى يوم الاثنين 21 ماي الجاري على الساعة العاشرة ليلا.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال الجلسة السرية المقبلة، ستكون جد مثيرة، حيث قرر القاضي عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها المشتكيات على يد توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأبرز ذات المصدر أن أطوار أشغال جلسة اليوم، عرفت الاستماع للمشتكية "س.ل" والتي كشفت عن العديد من المعطيات الصادمة والخطيرة، حيث أكدت سقوطها ضحية توفيق بوعشرين وممارساته الشاذة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة السرية الاعتداءات الجنسية الاتجار بالبشر

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