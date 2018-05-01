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عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 17:12 عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | دولي
عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان
شهدت منطقة ''القريعة القديمة'' بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، وقوع حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في وقوع اصطدام بين شاحنيتن صغيرتين، ما خلف إصابة شخص بجروح وكسور.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة "القريعة القديمة" بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، وقوع حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في وقوع اصطدام بين شاحنيتن صغيرتين، ما خلف إصابة شخص بجروح وكسور.

وأضح شاهد عيان لـ "شوف تيفي" أن شاحنة، اضطرت إلى الوقوف فجأة، ما تسبب في اصطدام شاحنة أخرى بها بالقوة، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة الثانية، أصيب بجروح وكسور جد خطيرة.

وأكد الشاهد أن عناصر الوقاية، يحاولون في هذه اللحظات إخراج السائق من الشاحنة، وذلك حتى يتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وأن المصالح الأمنية حضرت بعين المكان لمعاينة الحادث.



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المغرب شوف تيفي شاهد عيان السائق القريعة القديمة شاحنة

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