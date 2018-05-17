طريف وبالصور.. مشجع رياضي مطلعها على الأندية وديما كيظهر مع الفرقة الرابحة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات الرياضية ، بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' صورا لأحد المشجعين الأوفياء لمنافسات البطولة الاحترافية يتميز بكونه يعشق كل الفرق المشاركة في القسم الاحترافي الأول ويساند

'' شوف سبور''

تناقلت مجموعة من الصفحات الرياضية ، بموقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' صورا لأحد المشجعين الأوفياء لمنافسات البطولة الاحترافية يتميز بكونه يعشق كل الفرق المشاركة في القسم الاحترافي الأول ويساند في كل مرة الفريق الذي يتوج بأحد الألقاب.

ويظهر هذا المشجع تارة مع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وتارة أخرى مع فريق الوداد الرياضي، وبعد تتويج فريق اتحاد طنجة بلقب الموسم الحالي ظهر مرة أخرى بقميص الفريق الطنجي.

وتفاعلت الجماهير المغربية بطريقة إيجابية، مع هذا المشجع الرياضي، وجاء في أحد التعليقات '' من حقو يشجع أي فرقة المهم هي الروح الرياضية''.