عاجل.. في أول يوم من رمضان: طالب طب لقاوه ميت وكلو دمايات وسط شقة+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، على طالب من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، جثة هامدة، داخل شقة بشارع الزيراوي بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، على طالب من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، جثة هامدة، داخل شقة بشارع الزيراوي بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب يحمل الجنسية السينغالية ويبلغ من العمر قيد حياته 37 سنة، يدرس الطب، اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن خروج الرائحة الكريهة من الشقة، دفع بجيرانه إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وعثرت عليه بعد ولوج الشقة جثة هامدة غارقا في دمائه.



وأكد ذات المصدر أن الشرطة القضائية والعلمية، تتواجدان بالشقة في هذه اللحظات، حيث يتم جمع الأدلة قبل نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، مبرزا أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الأمر يتعلق بواقعة انتحار.