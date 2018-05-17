 مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة ويطالبون وزارة الداخلية بالتدخل+''صور'' ﻿
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مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة ويطالبون وزارة الداخلية بالتدخل+''صور''

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 16:58 مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة ويطالبون وزارة الداخلية بالتدخل+صور | مجتمع
مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة ويطالبون وزارة الداخلية بالتدخل+''صور''
احتشد عشرات المواطنين والمواطنات من سكان الجماعة القروية ''اكنيون'' التابعة لإقليم تنغير في مسيرة احتجاجية إثر ترامي أحد نواب الجموع على أراضيهم التي استوطنوها لأزيد من 100 سنة.

شوف تيفي:تنغير

احتشد عشرات المواطنين والمواطنات من سكان الجماعة القروية ''اكنيون'' التابعة لإقليم تنغير في مسيرة احتجاجية إثر ترامي أحد نواب الجموع على أراضيهم التي استوطنوها لأزيد من 100 سنة.

وندد المحتجون بسلبهم لأراضيهم بمقتضى حكم قضائي صادر من المحكمة الابتدائية لورزازات، والذي على أساسه هم الآن مجبرين على ترك ممتلكاتهم لفائدة أحد نواب الجموع الذي بموجب هذا الحكم القضائي سيرجعون له الأراضي مع أداء غرامة مالية قد رها 300 درهم عن كل يوم تأخير.

وحسب إفاداتهم فقد تفاجؤا بقرار قضائي يأمرهم بإخلاء أراضيهم التي قطنوها منذ أزيد من 100 سنة قبيل الاستعمار الفرنسي للمنطقة وهو ما يستدعي فتح تحقيق دقيق في الطريقة التي استخرج بها الحكم لصالح أحد الأشخاص وفق تعبيرهم.

ورفع المتضررون لافتات تحمل عدة شعارات مناهضة لسياسة الترامي على الأراضي ومطالبين من السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المهددة بالسلب مع فتح تحقيق جدي ومسؤول حول من يدعم ويتستر على خروقات نائب الجموع وذلك بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للنظر في هذا الملف المثير للشكوك والشبهات.

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شوف تيفي المغرب تنغير قرار الإفراغ مسيرة احتجاجية 100 سنة غضب ساكنة ترامي أراضي

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