عــاجل..الرئيس الجزائري يُــراسل الملك محمد السادس ﻿

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك.

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توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك.

وأعرب الرئيس بوتفليقة، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

ومما جاء في هذه البرقية "والله أسأل أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن".