النقاش خاض آخر مباراة له مع الوداد ولن يشارك أمام شباب أطلس خنيفرة ﻿

يغيب إبراهيم النقاش عميد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن آخر مباراة برسم البطولة الاحترافية أمام فريق شباب أطلس خنيفرة المقررة يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس.

'' شوف سبور''

يغيب إبراهيم النقاش عميد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن آخر مباراة برسم البطولة الاحترافية أمام فريق شباب أطلس خنيفرة المقررة يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس.

ولن يشارك عميد الوداد في المباراة بسبب جمعه 8 إنذارات كان آخرها ضد أولمبيك آسفي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، لتكون آخر مباراة له لعدم تجديد عقده قد أجريت يوم الثلاثاء الماضي أمام فريق طوغو بور برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة عصبة الأبطال الإفريقية.

وحقق إبراهيم النقاش العديد من الألقاب رفقة الوداد الرياضي آخرها لقب البطولة الاحترافية وعصبة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر.