زكرياء لبيض: ''زياش سيترك بصمته في المونديال'' ﻿

أكد الدولي المغربي زكرياء لبيض، المنتقل حديثا لفريق أجاكس أمستردام الهولندي، في تصريح خص به صحيفة ''تيليغراف'' الهولندية أن ''زياش لاعب كبير ويملك مهارات كروية عالية جدا، أعرف حكيم زياش بشكل جيد،

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أكد الدولي المغربي زكرياء لبيض، المنتقل حديثا لفريق أجاكس أمستردام الهولندي، في تصريح خص به صحيفة ''تيليغراف'' الهولندية أن ''زياش لاعب كبير ويملك مهارات كروية عالية جدا، أعرف حكيم زياش بشكل جيد، لقد لعبنا ضد بعض، منذ أن كان عمري 12 سنة، يترك بصماته ومهاراته العالية، في كل محطة يمر منها ''.

وأضاف لبيض، في ذات التصريح، أن ''حكيم زياش، بصم على موسم رائع مع أجاكس، في كل فريق يلعب له يقدم مستويات كبيرة جدا، أنا متأكد بأنه سيترك بصماته في المونديال المقبل، لذلك انتظروا زياش في كأس العالم 2018 مع المنتخب المغربي''.

وعبر لبيض، عن سعادته الكبيرة بعد أن انتقل إلى أجاكس الهولندي قادما من فريق أوتريخت، مؤكدا بأن هدفه هو التألق في الموسم المقبل مع فريق العاصمة الهولندية، سواء في الدوري الهولندي الممتاز، أو في المنافسات القاري.

يذكر أن لبيض، وقع عقدا مع الأجاكس، يمتد لأربع سنوات، إلى غاية 2022، مقابل حوالي 7 ملايين يورو، قادما إليه من أوتريخت، الذي تألق معه على امتداد مباريات الموسم الكروي الحالي، في مسابقات الدوري المحلي، وأوروبا ليغ، وكأس هولندا.