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بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 16:15 عاجل..القاضي لهيئة دفاع الزفزافي ورفاقه: واش نتوما صايمين؟ | بوليتيك
عاجل..القاضي لهيئة دفاع الزفزافي ورفاقه: ''واش نتوما صايمين؟''
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن محاميي هيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أثاروا قبل قليل من يومه الخميس، سخرية جميع الحاضرين لأشغال الجلسة، ما دفع بالقاضي علي

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن محاميي هيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أثاروا قبل قليل من يومه الخميس، سخرية جميع الحاضرين لأشغال الجلسة، ما دفع بالقاضي علي الطرشي إلى توجيه سؤال لمحاميي هذه الهيئة، قائلا: ''واش نتوما صايمين''.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى استئنافية البيضاء، أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، عبر عن استغرابه الشديد من تكرار هيئة الدفاع عن المعتقلين للأسئلة الموجهة لشاهد يعمل كرجل أمن، تعرض لاعتداء خطير بالحجارة على يد محتجين بالحسيمة.

وأبرز الموفد أن المحامي عبد الكبير طبيح المنتمي لهيئة الدفاع عن الطرف المدني، تدخل وحاول تهدئة الأوضاع بين ممثل النيابة العامة والمحامي محمد أغناش، مشيرا إلى أن المحامي نور الدين الموساوي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، تدخل هو الآخر ووجه سؤالا للشاهد أثار سخرية الحاضرين، قائلا: ''واش ما يكونوش صحابك في الأمن هوما اللي ضربوك بالحجر''، ما جعل القاضي يرد: ''واش نتوما صايمين؟''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء الصيام عبد الكبير طبيح

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