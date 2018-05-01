 عاجل وحصري.. القاضي يعلن عرض الفيديوهات الجنسية الفاضحة الخاصة بتوفيق بوعشرين ﻿
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عاجل وحصري.. القاضي يعلن عرض الفيديوهات الجنسية الفاضحة الخاصة بتوفيق بوعشرين

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 15:47 عاجل وحصري.. القاضي يعلن عرض الفيديوهات الجنسية الفاضحة الخاصة بتوفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل وحصري.. القاضي يعلن عرض الفيديوهات الجنسية الفاضحة الخاصة بتوفيق بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، أعلن قبل لحظات من يومه الخميس 17 ماي، خلال أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداء

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، أعلن قبل لحظات من يومه الخميس 17 ماي، خلال أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداء الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين يوم الإثنين المقبل على الساعة العاشرة ليلا.

وأكد ذات المصدر أن القاضي بوشعيب فريح، اتخذ هذا القرار بالرغم من محاولات هيئة دفاع المتهم خلال الجلسات الماضية، تأخير عرض الفيديوهات الصادمة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستنئاف بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات أشغال المحاكمة السرية، حيث كشفت المشتكية "س.ل" خلال الاستماع لها عن العديد من المعطيات الصادمة والخطيرة الخاصة بالاستغلال الجنسي الذي تعرضت له على يد بوعشرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيديوهات البيضاء القاضي بوشعيب فري

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