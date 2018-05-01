صورة.. إبراهيموفيتش ينضم إلى النجوم الداعمين للملف المغربي لاستضافة مونديال 2026 ﻿

عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إنجليس غالاكسي الأمريكي عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، حيث ظهر النجم السويدي في صورة رفقة سعد عبيد على حسابه الشخصي عبر موقع

شوف سبور

عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إنجليس غالاكسي الأمريكي عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، حيث ظهر النجم السويدي في صورة رفقة سعد عبيد على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، عقب لقائه به خلال زيارته إلى أمريكا إلى جانب عدد من المشاهير الآخرين، مثل '' ريدوان '' حيث وقع على كرة قدم ونفخ فيها، في إشارة إلى دعمه للملف المغربي لكأس العالم 2026.

وكان سعد عبيد قد التقى كلا من الكاميروني صامويل إيتو في نادي قونيا سبور، وأندريس إنييستا وليونيل ميسي، و الفنان المغربي العالمي ريدوان، و الفنان الكوميدي جاد المالح.

ويذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.