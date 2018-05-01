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حدراف: نستحق نتيجة الفوز أمام أدوانا وواجهنا العديد من العقبات بغانا

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 15:13 حدراف: نستحق نتيجة الفوز أمام أدوانا وواجهنا العديد من العقبات بغانا | سبور
حدراف: نستحق نتيجة الفوز أمام أدوانا وواجهنا العديد من العقبات بغانا
اعتبر زكرياء حدراف مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام أدوانا ستارز الغاني بثلاثة أهداف في كل شباك، برسم الجولة الثانية من دور

'' شوف سبور''

اعتبر زكرياء حدراف مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام أدوانا ستارز الغاني بثلاثة أهداف في كل شباك، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حدراف في تصريحات إذاعية، إنه كان من الممكن تحقيق الفوز لولا الظلم التحكيمي الذي مر منه الفريق بحيث حرمه من الفوز بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها الجولة الثانية.

وأكد أنه تأثر بالهجوم الذي تعرض له بين الشوطين، من طرف مسؤولي الفريق الغاني، الذين شتموه وسبوه ، حسب تصريحاته.

وتابع قائلا : ''واجهنا العديد من العقبات، كالسفر الشاق وسوء أرضية الملعب وأحوال الجو، ومع ذلك استطعنا أن نحقق التعادل، الذي أعتبره إيجابيا، رغم أن الحكم حرمنا من 3 نقاط مستحقة''.

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شوف سبور المغرب الرجاء زكرياء حدراف

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