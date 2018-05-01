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تزامنا مع حلول شهر رمضان.. حجز 900 طن من القمح ''البيريمي'' بمكناس

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 15:10 تزامنا مع حلول شهر رمضان.. حجز 900 طن من القمح البيريمي بمكناس | مجتمع
تزامنا مع حلول شهر رمضان.. حجز 900 طن من القمح ''البيريمي'' بمكناس
حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك بمكناس ، أمس الأربعاء ، 900 طن من القمح الصلب غير صالح للاستهلاك.

''شوف تيفي''+''و م ع''

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك بمكناس ، أمس الأربعاء ، 900 طن من القمح الصلب غير صالح للاستهلاك.

وحسب بلاغ لعمالة مكناس، فإن هذه الكميات المحجوزة تضم 540 طن من القمح الصلب معدة للسحق مخزنة بمطحنة، و360 طن أخرى مخزنة بمستودع سري يتواجد خارج المطحنة غير مصرح به لدى المصالح المعنية ولا يتوفر على الشروط والمعايير الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت معاينة ''تواجد الحشرات والفئران وآثار الرطوبة بالمستودع المذكور''.

كما ضبطت اللجنة التي تتكون من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس والسلطة المحلية والأمن الوطني، ثمانية أطنان من دقيق السميد المستدير من القمح الطري، من إنتاج المطحنة، انتهت مدة صلاحيته ومخزنة مع المنتوجات النهائية المعدة للبيع.

وتم تحرير محاضر مخالفات في ميدان الجودة من طرف المصالح المعنية وأخذ عينات من مجموعة من المواد من أجل التحليل المخبري، مع تشميع المستودعات التي ضبطت بها المواد المشكوك في جودتها، بالإضافة إلى حجز المواد المنتهية صلاحيتها من أجل إتلافها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكناس القمح مستودع سري مدة الصلاحية

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