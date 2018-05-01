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حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:54 حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق
حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاب ''ع.د'' المتورط في جريمة قتل شاب آخر بدوار أغبالو بجماعة بني سلمان، برصاص بندقية صيد، بسبب نزاع حول قطعة أرضية، سلم نفسه عشية أمس الأربعاء، إلى الوكيل العام للملك

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاب ''ع.د'' المتورط في جريمة قتل شاب آخر بدوار أغبالو بجماعة بني سلمان، برصاص بندقية صيد، بسبب نزاع حول قطعة أرضية، سلم نفسه عشية أمس الأربعاء، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب البالغ من العمر 38 سنة، حل بالمحكمة المذكورة رفقة والده، وقام بتسليم نفسه، مشيرا إلى أن الوكيل العام، أمر بإحالته إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، قامت أمس الأربعاء، بحملة تمشيطية بالغابة المحيطة بالمكان الذي شهد الجريمة، وذلك للبحث عن بندقية الصيد أداة الجريمة، إلا أن الشاب الموقوف، قال إنه لم يتذكر المكان الذي وضعها به نظرا لحالة الخوف التي كان عليها.

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