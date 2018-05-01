قبل المونديال .. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الـ 42 ﻿

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مكانته في المركز الـ42 عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر، اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا ».

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حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مكانته في المركز الـ42 عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر، اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا ».

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المنتخب الوطني الذي تأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، على مركزه الرابع بمجموع 681 نقطة، خلف منتخب تونس الذي حل بالمركز الـ 14 (1012 نقطة)، ومنتخب السنغال الـ28 (825 نقطة)، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية في المرتبة الـ38 (711 نقطة).

وتقدم المنتخب الوطني في التصنيف الشهري الحالي على منتخبات مصر الذي جاء في الرتبة الـ46 برصيد 636 نقطة، ونيجيريا الـ47 بمجموع 635 نقطة، والكاميرون الـ50 بمجموع 603 نقطة، وغانا في الرتبة الخمسين بمجموع 603 نقطة أيضا.