مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 17 ماي، مجموعة من الصور التي تظهر قيام شاب باستخدام تقنية المباشر على موقع ''فيسبوك''، خلال أدائه لصلاة التراويح الخاصة بأول ليلة من

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 17 ماي، مجموعة من الصور التي تظهر قيام شاب باستخدام تقنية المباشر على موقع ''فيسبوك''، خلال أدائه لصلاة التراويح الخاصة بأول ليلة من شهر رمضان.

وفور تداول هذه الصور التي تظهر الشاب وهو ينظر إلى شاشة هاتفه بالموازاة مع أدائه لصلاة التراويح، تفاعل آلاف النشطاء معها، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من هذا التصرف المثير للاستغراب.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن غضبهم من هذا التصرف الذي قام به هذا الشاب الذي كان عليه الخشوع في صلاته وعدم استخدام ''الفيسبوك'' وتقنية المباشر داخل المسجد.