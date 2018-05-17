 مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء

عاجل..المهداوي تْـرمضن خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار | بوليتيك

عاجل..المهداوي "تْـرمضن" خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان | مجتمع

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان | دولي

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي | مجتمع

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي

جمعية الأورام الدولية تُكرم سميرة سعيد لمساهمتها في مكافحة السرطان | ثقافة و فنون

جمعية الأورام الدولية تُكرم سميرة سعيد لمساهمتها في مكافحة السرطان

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:33 مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع
مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 17 ماي، مجموعة من الصور التي تظهر قيام شاب باستخدام تقنية المباشر على موقع ''فيسبوك''، خلال أدائه لصلاة التراويح الخاصة بأول ليلة من

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 17 ماي، مجموعة من الصور التي تظهر قيام شاب باستخدام تقنية المباشر على موقع ''فيسبوك''، خلال أدائه لصلاة التراويح الخاصة بأول ليلة من شهر رمضان.

وفور تداول هذه الصور التي تظهر الشاب وهو ينظر إلى شاشة هاتفه بالموازاة مع أدائه لصلاة التراويح، تفاعل آلاف النشطاء معها، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من هذا التصرف المثير للاستغراب.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن غضبهم من هذا التصرف الذي قام به هذا الشاب الذي كان عليه الخشوع في صلاته وعدم استخدام ''الفيسبوك'' وتقنية المباشر داخل المسجد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب التراويح شهر رمضان فيسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان | مجتمع

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي | مجتمع

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي

في أول يوم من رمضان بالمغرب..الحوت غالي بزاف والسردين وصل لأكثر من 18 درهم والحمص وصل لـ 35 درهم | مجتمع

في أول يوم من رمضان بالمغرب..الحوت غالي بزاف والسردين وصل لأكثر من 18 درهم والحمص وصل لـ 35 درهم

هذه هي حقيقة وفاة باقي توائم الأسرة المغربية التي رزقفت بـ 6 توائم | مجتمع

هذه هي حقيقة وفاة باقي توائم الأسرة المغربية التي رزقفت بـ 6 توائم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة | بــووز
منذ 29 دقيقة

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية | حالة خاصة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو) | قنوات أخرى

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو)

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.