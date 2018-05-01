عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات ﻿

اندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي مدينة أكادير، بعدما اجتاح عدد من مواشي الرعاة لممتلكات الساكنة المحلية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي مدينة أكادير، بعدما اجتاح عدد من مواشي الرعاة لممتلكات الساكنة المحلية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان أن الرعاة الرحل قدموا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمنطقة بأعداد هائلة من الإبل والأغنام التي شنت هجمات وصفت بالشرسة على الأراضي الزراعية للسكان وممتلكاتهم ما أدى لإتلافها.

وأضافت ذات المصادر، أن الساكنة المحلية خرجت للدفاع عن ممتلكاتها وصد الرعاة الرحل ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة استعملت فيها العصي والحجارة، الأمر الذي خلف مجموعة من الإصابات في صفوف السكان إصابة واحد منهم وصفت بالخطيرة جرى نقله للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا واستنفرت هذه الأحداث العنيفة مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات المواجهات فيما لاذ الرعاة بالفرار بعد الإنزال الأمني الكثيف بالمنطقة.

يشار إلى أن عددا من مناطق جهة سوس ماسة تشهد اجتياحا كبيرا للرعاة الرحل الذين احتلوا أراضي الساكنة المحلية وأفسدوا ممتلكاتهم، الشيء الذي جعل عدة مناطق تعرف توترات واحتقانات شديدة، تستدعي دق ناقوس الخطر لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والاجتياح غير المسبوق للرعاة الرحل.