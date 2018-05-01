 عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء

عاجل..المهداوي تْـرمضن خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار | بوليتيك

عاجل..المهداوي "تْـرمضن" خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان | مجتمع

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان | دولي

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي | مجتمع

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي

جمعية الأورام الدولية تُكرم سميرة سعيد لمساهمتها في مكافحة السرطان | ثقافة و فنون

جمعية الأورام الدولية تُكرم سميرة سعيد لمساهمتها في مكافحة السرطان

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:33 عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق
عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات
اندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي مدينة أكادير، بعدما اجتاح عدد من مواشي الرعاة لممتلكات الساكنة المحلية.

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

اندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي مدينة أكادير، بعدما اجتاح عدد من مواشي الرعاة لممتلكات الساكنة المحلية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان أن الرعاة الرحل قدموا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمنطقة بأعداد هائلة من الإبل والأغنام التي شنت هجمات وصفت بالشرسة على الأراضي الزراعية للسكان وممتلكاتهم ما أدى لإتلافها.

وأضافت ذات المصادر، أن الساكنة المحلية خرجت للدفاع عن ممتلكاتها وصد الرعاة الرحل ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة استعملت فيها العصي والحجارة، الأمر الذي خلف مجموعة من الإصابات في صفوف السكان إصابة واحد منهم وصفت بالخطيرة جرى نقله للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
هذا واستنفرت هذه الأحداث العنيفة مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات المواجهات فيما لاذ الرعاة بالفرار بعد الإنزال الأمني الكثيف بالمنطقة.

يشار إلى أن عددا من مناطق جهة سوس ماسة تشهد اجتياحا كبيرا للرعاة الرحل الذين احتلوا أراضي الساكنة المحلية وأفسدوا ممتلكاتهم، الشيء الذي جعل عدة مناطق تعرف توترات واحتقانات شديدة، تستدعي دق ناقوس الخطر لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والاجتياح غير المسبوق للرعاة الرحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير مواجهات عنيفة رعاة رحل سكان عاجل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

عــاجل..انفصل عن زوجته و أطفاله و انتحر بالدارالبيضاء في اليوم الأول من رمضان | حوادث و حقوق

عــاجل..انفصل عن زوجته و أطفاله و انتحر بالدارالبيضاء في اليوم الأول من رمضان

عاجل..10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال روسيا وبالتحديد بمدينة تحتضن مباريات المنتخب المغربي | حوادث و حقوق

عاجل..10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال روسيا وبالتحديد بمدينة تحتضن مباريات المنتخب المغربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة | بــووز
منذ 29 دقيقة

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية | حالة خاصة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو) | قنوات أخرى

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو)

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.