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رونار يكشف عن لائحة الأسود الخاصة بمونديال روسيا خلال الساعات المقبلة..وهذا اللاعب يتلقى دعوة رسمية

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:25 رونار يكشف عن لائحة الأسود الخاصة بمونديال روسيا خلال الساعات المقبلة..وهذا اللاعب يتلقى دعوة رسمية | سبور
رونار يكشف عن لائحة الأسود الخاصة بمونديال روسيا خلال الساعات المقبلة..وهذا اللاعب يتلقى دعوة رسمية
تلقى وليد أزارو مهاجم الأهلى استدعاء رسميا من المنتخب المغربي للمشاركة فى نهائيات كأس العالم بروسيا المقرر انطلاقها فى شهر يونيو المقبل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' المصري يومه الخميس 17

"شوف تيفي"

تلقى وليد أزارو مهاجم الأهلى استدعاء رسميا من المنتخب المغربي للمشاركة فى نهائيات كأس العالم بروسيا المقرر انطلاقها فى شهر يونيو المقبل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري يومه الخميس 17 ماي .

 وأوضح الموقع المصري أن الفرنسى هيرفي رونارد المدير الفنى للمنتخب المغربي، سيكشف عن القائمة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هداف الدوري المصري تلقى اتصالات هاتفية من إدارة أسود الأطلس تؤكد تواجده فى القائمة التاريخية للمنتخب المغربي.

 وأكد ذات الموفع أن وليد أزارو، قدم مستوى استثنائيا مع الأهلى، إذ حصل على لقب هداف الدوري المصري ونجح بالتسجيل فى جميع البطولات الأخرى المحلية والقارية، إذ سجل 24 هدفا بقميص الفريق الأحمر فى جميع البطولات هذا الموسم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كأس العالم روسيا القائمة وليد أزارو

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