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مثير : هذا ماقاله ميسي بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:22 مثير : هذا ماقاله ميسي بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد | سبور
مثير : هذا ماقاله ميسي بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد
أكد ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني؛ إن فريق برشلونة سيتلقى ضربة قوية إذا انتقل مهاجم منتخب البرازيل نيمار من باريس سان جرمان إلى ريال مدريد.

شوف سبور

أكد ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني؛ إن فريق برشلونة سيتلقى ضربة قوية إذا انتقل مهاجم منتخب البرازيل نيمار من باريس سان جرمان إلى ريال مدريد.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وباثنين من ألقابه في دوري الدرجة الأولى الإسباني برفقة نيمار في برشلونة، أنه تحدث إلى المهاجم البرازيلي حول الشائعات التي ربطته بالعودة لإسبانيا.

وأبلغ ميسي المحطة التلفزيونية ''تي.ئي.سي سبورتس'' الأرجنتينية أن ''الأمر سيكون مروعا، بسبب كل ما يعنيه نيمار بالنسبة لبرشلونة. إذا انتهى به الحال في ريال مدريد فستكون ضربة قوية لنا. وعلى مستوى كرة القدم فمدريد سيصبح أقوى كثيرا مما هو عليه الآن بالفعل''.

وعند سؤاله عما إذا كان أبلغ اللاعب البرازيلي بألا يفكر في الذهاب إلى مدريد، قال ميسي مبتسما ''يعرف ما أفكر فيه، قلت له ذلك بالفعل'' .

لكن التقارير الإعلامية المتعلقة بإمكانية مغادرته العاصمة الفرنسية لينتقل إلى مدريد منتشرة منذ عدة أشهر مما دفع رئيس نادي باريس سان جرمان للتأكيد في وقت سابق هذا الأسبوع أن نيمار سيبقى في باريس الموسم المقبل ''بنسبة 200 بالمئة''.

ورفض اللاعب البرازيلي الحديث عن هذه التكهنات وقال إن تركيزه منصب على التعافي من إصابة في القدم قبل كأس العالم الشهر المقبل.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء ليونيل ميسي نيمار ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

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