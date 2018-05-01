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عاجل..المهداوي تْـرمضن خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار | بوليتيك

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عاجل..المهداوي "تْـرمضن" خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:17 عاجل..المهداوي تْـرمضن خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار | بوليتيك
عاجل..المهداوي "تْـرمضن" خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار
قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، طرد المعتقل الصحافي حميد المهداوي من الجلسة لحظات بعد انطلاق أشغالها بمحكمة الاستئناف

 "شوف تيفي"

 قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، طرد المعتقل الصحافي حميد المهداوي من الجلسة لحظات بعد انطلاق أشغالها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن المعتقل حميد المهداوي، سلم للقاضي شكاية، ادعى من خلالها تعرضه للضرب والإهانة من قبل مدير سجن عكاشة، قبل أن يبدأ بالصراخ وسط القاعة متلفظا بعبارات نابية، ما دفع بالهيئة القضائية إلى طرده من القاعة.

وأبرز الموفد أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي علي الطرشي التراجع عن قرار طرد المهداوي، نظرا للحالة النفسية التي يعيشها هذا الأخير، ما جعل المحامي محمد أغناش المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، ينتفض من مكانه موجها العتاب لممثل النيابة العامة لأنه ركز في حديثه على الحالة النفسية للمعتقل، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة بينهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء الهيئة القضائية الجلسة النيابة العامة علي الطرشي

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