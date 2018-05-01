أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان ﻿

حل أمس الأربعاء ببروكسل وفد من الأئمة والمرشدين والمرشدات سيشرف على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية خلال شهر رمضان من خلال إمامة الصلوات وإلقاء محاضرات بمختلف المساجد وأماكن العبادة

''شوف تيفي''+''و م ع''

حل أمس الأربعاء ببروكسل وفد من الأئمة والمرشدين والمرشدات سيشرف على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية خلال شهر رمضان من خلال إمامة الصلوات وإلقاء محاضرات بمختلف المساجد وأماكن العبادة الإسلامية ببلجيكا.

وتشرف على هذه البعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع تجمع مسلمي بلجيكا.

وأكد سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر خلال حفل استقبال نظم على شرف الوفد، على عمق أواصر الصداقة المتينة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا والتنسيق الكبير بينهما في مجموعة من المجالات.

كما ذكر السفير عامر أعضاء البعثة بأنهم سفراء لبلدهم الأم المغرب وعليهم أن يكونوا في مستوى تطلعات الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا .

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا صلاح الشلاوي على أن الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا متعطشة لتوثيق الروابط الدينية والوطنية ببلدها الأم المغرب.