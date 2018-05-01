 أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتربية والبيئة | مجتمع

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة البرج ن ضوء ضواحي أكادير وأنباء عن مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...اندلاع مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان منطقة ''البرج ن ضوء'' ضواحي أكادير وأنباء

عاجل..المهداوي تْـرمضن خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار | بوليتيك

عاجل..المهداوي "تْـرمضن" خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه وهاشنو دار

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان | مجتمع

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان | دولي

عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي | مجتمع

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:07 أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان | مجتمع
أئمة ومرشدات لتأطير أفراد الجالية المغربية ببلجيكا خلال شهر رمضان
حل أمس الأربعاء ببروكسل وفد من الأئمة والمرشدين والمرشدات سيشرف على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية خلال شهر رمضان من خلال إمامة الصلوات وإلقاء محاضرات بمختلف المساجد وأماكن العبادة

''شوف تيفي''+''و م ع''

حل أمس الأربعاء ببروكسل وفد من الأئمة والمرشدين والمرشدات سيشرف على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية خلال شهر رمضان من خلال إمامة الصلوات وإلقاء محاضرات بمختلف المساجد وأماكن العبادة الإسلامية ببلجيكا.

وتشرف على هذه البعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع تجمع مسلمي بلجيكا.

وأكد سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر خلال حفل استقبال نظم على شرف الوفد، على عمق أواصر الصداقة المتينة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا والتنسيق الكبير بينهما في مجموعة من المجالات.

كما ذكر السفير عامر أعضاء البعثة بأنهم سفراء لبلدهم الأم المغرب وعليهم أن يكونوا في مستوى تطلعات الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا .

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا صلاح الشلاوي على أن الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا متعطشة لتوثيق الروابط الدينية والوطنية ببلدها الأم المغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجالية المغربية بلجيكا الجالية المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتربية والبيئة | مجتمع

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتربية والبيئة

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي | مجتمع

سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي

في أول يوم من رمضان بالمغرب..الحوت غالي بزاف والسردين وصل لأكثر من 18 درهم والحمص وصل لـ 35 درهم | مجتمع

في أول يوم من رمضان بالمغرب..الحوت غالي بزاف والسردين وصل لأكثر من 18 درهم والحمص وصل لـ 35 درهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة | بــووز
منذ 34 دقيقة

والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي يكرم بطل المغرب اتحاد طنجة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية | حالة خاصة

الدنيا دوارة..راجلها كان مدير شركة فكازا وكانت عايشة فالعز و منين جاه الإفلاس هرب وخرجات للشارع و المعاناة حولاتها لكاتبة شعر ..قصة جد مؤثرة لمي السعدية

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو) | قنوات أخرى

في مكالمة مسربة..رشيد رفيق أنا ولد الشعب ومع المقاطعة ( فيديو)

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

المعنى الحقيقي للتشرد..ريبو ليهم فالليلة الأولى من رمضــان فسيدي رحــال..عايشين فالخلا/لا ماء لا ضوء..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتربية والبيئة | مجتمع
منذ 6 دقائق

سعيا لمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ... اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون | حوادث و حقوق

حصري..تطور جديد في الجريمة اللي طلق فيها شاب القرطاس على شاب آخر وقتلو بشفشاون

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار لايف وهو كيصلي التراويح | مجتمع

مثير وبالصور..هاذ شي اللي بقا: شاب دار ''لايف'' وهو كيصلي التراويح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.