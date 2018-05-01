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عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 14:08 عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان | دولي
عاجل..غارات اسرائيلية على قطاع غزة أول أيام رمضان
شن الطيران الحربي التابع للمحتل الاسرائيلي فجر يومه الخميس عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد والحاق اضرار، وفق ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية

"شوف تيفي"

شن الطيران الحربي التابع للمحتل الاسرائيلي فجر يومه الخميس عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد والحاق اضرار، وفق ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية واسرائيلية لوكالة فرانس برس.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة للوكالة إن "مواطنا فلسطينيا أصيب بشظايا في قصف على بيت لاهيا ونقل إلى مستشفى الاندونيسي"، موضحا أن "حالته متوسطة" الخطورة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي المحتل في بيان أنه شن ليل الاربعاء الخميس غارة جوية على منشآت لحماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت.

 وقال مصدر أمني في غزة للوكالة الفرنسية إن القصف الجوي استهدف ب"سبعة صواريخ، ثلاثة مواقع للمقاومة" تتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، اثنان منها في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع وآخر في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

من جهتها، قالت حماس في بيان "نؤكد للعدو الصهيوني وقادته أن حركات المقاومة(..) قادرة على الرد وبكل قوة على هذه الجرائم".

وأكدت حماس أن "كل يوم يمضي دون إنهاء هذه الأزمة وإنقاذ غزة يقربنا وبشكل متسارع من الانفجار الأكبر الذي سيطال الجميع".

وكانت دبابات إسرائيلية قصفت مساء الأربعاء عدة مواقع لحماس في القطاع ردا على اطلاق نار باتجاهها.

‫شوف تيفي

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