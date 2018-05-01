سار للمغاربة..المغرب يقترب من تحقيق الحلم بالتحول لبلد نفطي بعد اكتشاف الغاز الطبيعي ﻿

بات حلم المغرب بالتحول إلى بلد نفطي أو منتج للطاقة، قريبا من التحقق، بعد إعلان شركات عالمية اكتشافات عدة لحقول الغاز الطبيعي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''الأناضول'' التركية، يومه الخميس 17 ماي 2018.

''شوف تيفي''

بات حلم المغرب بالتحول إلى بلد نفطي أو منتج للطاقة، قريبا من التحقق، بعد إعلان شركات عالمية اكتشافات عدة لحقول الغاز الطبيعي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''الأناضول'' التركية، يومه الخميس 17 ماي 2018.

وأكدت الوكالة التركية أن كبريات الشركات العالمية تُواصل محاولات العثور على البترول والغاز بالمغرب، وقد أبدت تفاؤلها بأن تُصبح المملكة المغربية بلداً نفطياً، في وقت يقدر فيه حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال بنحو 25 مليار درهم (2.65 مليار دولار) منذ عام 2000.

التباشير البترولية والغازية الجديدة، تضيف الوكالة، جاءت بعد إعلان شركة ''إس دي إكس إينرجي'' البريطانية قبل أسابيع، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى أن شركة ''ساوند إنرجي'' البريطانية، أعلنت هي الأخرى عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع، وقدّرت المخزون المكتشف ''بنحو 20 مليار متر مكعب، لكن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لم يصدر أي بيانات أو موقفاً رسمياً بخصوص ما أعلنت عنه الشركتان البريطانيتان.

وعلاقة بالموضوع، أبرزت الوكالة التركية أن مصطفى الخلفي الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية، قال في مؤتمر صحفي مؤخراً إن ''الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز، يعلن عنها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.