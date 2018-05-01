 عاجل..ضحية بوعشرين تبكي بشكل هيستري وهي تكشف ماوقع بينها وبين مديرها وسط مكتبه ومحامون يذرفون الدموع تأثرا بتصريحاتها الصادمة ﻿
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عاجل..ضحية بوعشرين تبكي بشكل هيستري وهي تكشف ماوقع بينها وبين مديرها وسط مكتبه ومحامون يذرفون الدموع تأثرا بتصريحاتها الصادمة

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 13:40 عاجل..ضحية بوعشرين تبكي بشكل هيستري وهي تكشف ماوقع بينها وبين مديرها وسط مكتبه ومحامون يذرفون الدموع تأثرا بتصريحاتها الصادمة | بوليتيك
عاجل..ضحية بوعشرين تبكي بشكل هيستري وهي تكشف ماوقع بينها وبين مديرها وسط مكتبه ومحامون يذرفون الدموع تأثرا بتصريحاتها الصادمة
اضطر القاضي بوشعيب فريح، الملف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس17 ماي، رفع أشغال الجلسة السرية، التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة دخول المشتكية ''س.ل'' في حالة

"شوف تيفي"

 اضطر القاضي بوشعيب فريح، الملف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس17 ماي، رفع أشغال الجلسة السرية، التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة دخول المشتكية "س.ل" في حالة بكاء هيستيري وهي تكشف عن تفاصيل صادمة ومؤلمة بخصوص ما وقع بينها وبين توفيق بوعشرين.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المشتكية "س.ل"، كشف عن تفاصيل مؤلمة خاصة بالاستغلال الجنسي الذي تعرضت له من طرف توفيق بوعشرين، وأدلت بشهادة تدريب، أكدت من خلالها قضاء فترة تدريب بمكتب المتهم، مشيرا إلى أن المشتكية "أ.ح" والتي تعرضت للاستغلال الجنسي الشاذ على يد بوعشرين رفقة المشتكية الأولى "س.ل"، دخلت هي الأخرى في نوبة بكاء شديد، ما جعل القاضي يرفع أشغال الجلسة.

وأشار ذات المصدر أن محامين منتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، تأثروا بتصريحات المشتكية "س.ل"، وذرفوا الدموع نظرا لفضاعة ما تعرضت له الضحية من استغلال جنسي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوشعيب فريح محكمة الاستئناف البيضاء الحق المدني

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