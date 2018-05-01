في أول يوم من رمضان بالمغرب..الحوت غالي بزاف والسردين وصل لأكثر من 18 درهم والحمص وصل لـ 35 درهم ﻿

مرة أخرى، تفاجأ المواطنون يومه الخميس 17 ماي، الموافق لأول أيام شهر رمضان، بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، وخاصة ''الأسماك''، حيث وصل سعر سمك ''السردين'' في مجموعة من الأسواق بمدينة الدار

"شوف تيفي"

مرة أخرى، تفاجأ المواطنون يومه الخميس 17 ماي، الموافق لأول أيام شهر رمضان، بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، وخاصة "الأسماك"، حيث وصل سعر سمك "السردين" في مجموعة من الأسواق بمدينة الدار البيضاء ما بين 15 و18 درهما.

وبالإضافة إلى "الأسماك"، فإن العديد من المواد الغذائية، لم يتراجع سعرها هي الأخرى، مثل الحمص الذي وصل سعره لـ "35 درهما"، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الخضر والفواكه.

وعلاقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأول أيام شهر رمضان، أكد بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لـ "شوف تيفي"، أن أسعار الأسماك ارتفعت اليوم بشكل ملحوظ بمختلف الأسواق، مشددا على أن الارتفاع الملحوظ كان في سعر "الحمص" والذي وصل لـ 35 درهما.

وأكد أن ارتفاع "الحمص" جاء نتيبجة قلته بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سعره سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة القادمة لـ 40 درهما، بسبب وجود "وسطاء" يستغلون شهر رمضان للرفع من أسعار العديد من المنتوجات بالأسواق، مبرزا أن المستهلك يتسبب هو الآخر في ارتفاع أسعار هذه المواد، بسبب تهافته على مواد محددة في وقت واحد، لأن السوق المغربي غير منظم.

وأشار إلى أن منتوج "الجزر" يبيعه الفلاح بـ 70 سنتيما، قبل أن يرتفع سعره إلى 10 دراهم بعد وصوله إلى الأسواق، نظرا لوجود وسطاء وغياب مراقبة، مشددا على أن أسعار المنتوجات تحدد بمدينة الدار البيضاء، حيث تأتي منتوجات مثلا من مدينة أكادير إلى مدينة البيضاء ويحدد سعرها، وتنقل مرة أخرى إلى أكادير، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في تسويق التجارة الداخلية.