عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بالاستماع للمشتكية اللي كتاهمو بممارسة الجنس عليها رفقة صديقتها في وقت واحد ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، قبل قليل من يومه الخميس، أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بالاستماع

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، قبل قليل من يومه الخميس، أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بالاستماع للمشتكية "س.ل".

وأوضح مصدر مطلع أن المشتكية "س.م" من المنتظر أن تفجر العديد من الحقائق الخطيرة والصادمة، بخصوص ما وقع بينها وبين توفيق بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم بمدينة الدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته أن المشتكية "س.ل"، كانت قد صرحت بمحاضر الضابطة القضائية، أن توفيق بوعشرين، مارس عليها الجنس بطريقة شاذة رفقة المشتكية "إ.ح" في نفس الوقت داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم .