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عاجل.. دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف بوعشرين طالع ليهم الدم و ها علاش

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 12:38 عاجل.. دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف بوعشرين طالع ليهم الدم و ها علاش | بوليتيك
عاجل.. دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف بوعشرين طالع ليهم الدم و ها علاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دفاع المطالبات بالحق المدني بملف توفيق بوعشرين، عبروا قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، عن غضبهم الشديد واستيائهم بسبب تأخر هيئة الدفاع عن المتهم في الحضور إلى أشغال

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دفاع المطالبات بالحق المدني بملف توفيق بوعشرين، عبروا قبل قليل من يومه الخميس 17 ماي، عن غضبهم الشديد واستيائهم بسبب تأخر هيئة الدفاع عن المتهم في الحضور إلى أشغال الجلسة السرية التي ستجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن دفاع المطالبات بالحق المدني، حلوا عند الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة، إلا أنهم تفاجؤوا بتأخر هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، وأكدوا على أن هذه الهيئة تأخرت بشكل مقصود، وذلك حتى تطول الجلسات ولا تعرض الفيديوهات التي تدين المتهم.

وأكد ذات المصدر أن القاضي بوشعيب فريح، ينتظر ولوج هيئة الدفاع عن بوعشرين للقاعة لإطلاق أشغال المحاكمة السرية التي ستعرف مواصلة الاستماع للمشتكية "إ.ح".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحق المدني هيئة الدفاع المحكمة بوعشرين

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