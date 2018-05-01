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بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 12:26 بعدما كان قريبا من الرجاء..بطل البطولة يتعاقد مع هذا المهاجم | سبور
بعدما كان قريبا من الرجاء..بطل البطولة يتعاقد مع هذا المهاجم
نجح عبد الحميد أبرشان رئيس فريق اتحاد طنجة في إقناع أيوب الكعداوي مهاجم شباب أطلس خنيفرة، بالتوقيع في كشوفات ممثل البوغاز بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.

 شـــوف تيفي:

نجح عبد الحميد أبرشان رئيس فريق اتحاد طنجة في إقناع أيوب الكعداوي مهاجم شباب أطلس خنيفرة، بالتوقيع في كشوفات ممثل البوغاز بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.

وكشف مصدر مسؤول في الفريق الطنجاوي، في تصريح ل"شوف تيفي"، أن رئيس الفريق أبرشان توصل مع اللاعب الكعداوي، نجم شباب أطلس خنيفرة، إلى اتفاق يقضي بتوقيع عقد مبدئي، في انتظار إنهاء باقي تفاصيل العقد بصفة رسمية، بعد نهاية البطولة.

وذكر المصدر ذاته، أن رئيس اتحاد طنجة سارع لتوقيع عقد مبدئي مع الكعداوي، بعد علمه بدخول فريق الرجاء الرياضي على خط السباق نحو الظفر بخدمات اللاعب الذي تألق بشكل كبير خلال هذا الموسم.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب عقد الكعداوي

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