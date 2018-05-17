 بالصورة..مغاربة معجبون باللوك الجديد للملك محمد السادس‎ ﻿
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بالصورة..مغاربة معجبون باللوك الجديد للملك محمد السادس‎

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 11:52 بالصورة..مغاربة معجبون باللوك الجديد للملك محمد السادس‎ | بوليتيك
بالصورة..مغاربة معجبون باللوك الجديد للملك محمد السادس‎
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، صورة رائعة للملك محمد السادس، حيث عبر النشطاء المغاربة عن إعجابهم الكبير بها وبـ ''اللوك'' الجديد الذي ظهر به الملك.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، صورة رائعة للملك محمد السادس، حيث عبر النشطاء المغاربة عن إعجابهم الكبير بها وبـ "اللوك" الجديد الذي ظهر به الملك.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، حيث أكد الجميع أن الملك محمد السادس، يعتبر من أكثر زعماء دول العالم "أناقة"، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بعد عودته للمغرب وتماثله للشفاء.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لتوجيه عبارات التهاني والتبريك للملك محمد والسادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس النشطاء رمضان اللوك

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