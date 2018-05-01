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رجاويون يسخرون من غاريدو : ''مدرب الرجاء يتعرض لمؤامرة كونية مع التحكيم''

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 11:46 رجاويون يسخرون من غاريدو : مدرب الرجاء يتعرض لمؤامرة كونية مع التحكيم | سبور
رجاويون يسخرون من غاريدو : ''مدرب الرجاء يتعرض لمؤامرة كونية مع التحكيم''
تعرض خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لسخرية كبيرة من طرف محبي الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نتائجه السلبية منذ أزيد من أربعة شهور وتبريراته الموجهة فقط للجانب

'' شوف سبور''

تعرض خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لسخرية كبيرة من طرف محبي الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نتائجه السلبية منذ أزيد من أربعة شهور وتبريراته الموجهة فقط للجانب التحكيمي للمباريات.

واعتبرت الجماهير الرجاوية ، أنه من غير المنطقي أن يبرر مدرب محترف ضياعه للنقاط في منافسات البطولة الاحترافية وكأس الكونفدرالية فقط بالجانب التحكيمي كما لو أنه يمر من مؤامرة كونية منحصرة ضد خوان كارلوس غاريدو، موضحة أنه بعد ضياع لقب البطولة وتدني مستوى اللاعبين أمام العديد من الأندية على المدرب أن يعترف بمكامن الخصاص ويحاول تغيير نمط لعبه في المواجهات الإفريقية.

ووجه مدرب النسور، انتقادات كبيرة للحكم الناميبي جاكسون بافازا الذي أدار مباراة فريقه أمام مضيفه إدوانا ستارز الغاني، التي انتهت يوم أمس الأربعاء بالتعادل (3/3)، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء خوان كارلوس غاريدو

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