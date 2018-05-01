هذه هي حقيقة وفاة باقي توائم الأسرة المغربية التي رزقفت بـ 6 توائم ﻿

نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، ما تم تداوله، أمس الأربعاء 16 ماي، بخصوص وفاة باقي توائم الأسرة التي رزقت قبل أسابيع بـ 6 توائم بإحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

نفى مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، ما تم تداوله، أمس الأربعاء 16 ماي، بخصوص وفاة باقي توائم الأسرة التي رزقت قبل أسابيع بـ 6 توائم بإحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

وأوضح المصدر ذاته أن أربعة توائم ما زالوا على قيد الحياة، وقد تم نقلهم إلى مدينة الرباط، ومن المنتظر أن يتم نقلهم إلى فرنسا من أجل تمكينهم من المراقبة الطبية.

وكانت العديد من الصفحات الفيسبوكية، قد نشرت إشاعات، تشير إلى أن الأسرة التي تنحدر من منطقة الشماعية، وبعد وفاة توأمين قبل أكثر من أسبوع، فإن باقي التوائم الأربعة فارقوا كذلك الحياة .