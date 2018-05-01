مونديال روسيا : بعد تقنية الفيديو.. حلول تكنولوجية لتحليل الأداء والبيانات لمدربي المنتخبات ﻿

سيُوفّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم FIFA لكافة المنتخبات المشارِكة في كأس العالم روسيا FIFA 2018 حلاً تقنياً للتواصل بين محللي المباريات وإطار التدريب.

شوف سبور

سيُوفّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم FIFA لكافة المنتخبات المشارِكة في كأس العالم روسيا FIFA 2018 حلاً تقنياً للتواصل بين محللي المباريات وإطار التدريب.

سيحصل كل منتخب على جهازين اثنين: الأول لمُحلل المنتخب الذي يراقب المباراة من منصة الإعلاميين، والثاني إطار التدريب المتواجد على دكة لاعبي الاحتياط.

ووفق ما كشف عنه موقع فيفا يوم أمس الأربعاء، فإنه سيتم تثبيت "كامراتين" تعملان بنظام تتبُّع بصري في منصة الإعلاميين لجمع المعلومات الخاصة بأماكن اللاعبين والكرة، وسيتم بثّ البيانات التي تعالجها، بالإضافة إلى لقطات مباشرة، إلى منصة التحليل الموجودة في منصة الإعلاميين.

وأضاف المصدر أن الخبير هناك سيقوم بتحليل بيانات اللاعبين ومراجعة الحالات الحاصلة في المباراة، وبوسعه أيضاً التنويه بالنقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار بمساعدة تطبيق إلكتروني يقوم بتحليل المعطيات.

ويمكن للمحلل أن يُرسل صوراً ثابتة مع رسوماته إلى المنطقة الفنية وكذلك الحديث مع مساعد المدرب عبر جهاز تواصل بالراديو، كما يمكن لمساعد المدرب أن يتحدّث مع المحلل ويبعث برسائل عبر أداة دردشة.

وخلال الاستراحة بين الشوطين، يمكن في غرفة تبديل الملابس إجراء تحليل للحالات التي حصلت، كما يتم توفير تحليل بعد انتهاء المباراة للمنتخبات عبر منصة FIFA.